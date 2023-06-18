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Sport24: скауты АПЛ и Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна на матче сборной Армении

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Скауты клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А просматривали Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна на матче группового этапа квалификационного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года между сборными Армении и Уэльса.
Sport24: скауты АПЛ и Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна на матче сборной Армении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24.

Игра третьего тура группы D в Кардиффе завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Армении.

Армения с тремя очками занимает четвёртое место в группе D.

Ранее в «Сассуоло» назвали фейком информацию об интересе к Сперцяну.

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