Sport24: скауты АПЛ и Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна на матче сборной Армении

Скауты клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А просматривали Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна на матче группового этапа квалификационного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года между сборными Армении и Уэльса.

РИА Новости