Sport24: скауты АПЛ и Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна на матче сборной Армении
Скауты клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А просматривали Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна на матче группового этапа квалификационного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года между сборными Армении и Уэльса.
- РИА Новости
Об этом сообщает Sport24.
Игра третьего тура группы D в Кардиффе завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Армении.
Армения с тремя очками занимает четвёртое место в группе D.
Ранее в «Сассуоло» назвали фейком информацию об интересе к Сперцяну.
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