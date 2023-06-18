MD: «Интер Майами» согласовал контракт с Альбой
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Как сообщает Mundo Deportivo, клуб согласовал детали контракта с защитником.
По информации источника, «Интер Майами» надеется подписать контракт вскоре после завершения Лиги наций.
34-летний Альба известен по выступлениям за «Террагону», «Валенсию». С 2012 года он защищает цвета «Барселоны», за которую провёл 458 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 99 результативных передач. С каталонским клубом он становился шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, одержал победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.
Ранее полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле высказался о возможном уходе в ПСЖ.