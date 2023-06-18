Норвежские болельщики освистали Холанда после матча квалификации Евро

Норвежские болельщики освистали нападающего команды Эрлинга Холанда после матча квалификации чемпионата Европы 2024 года со сборной Шотландии.

Как сообщает QEDaily, фанаты освистали Холанда после того, как футболист отказался раздать автографы и сделать с болельщиками фото.

Игра третьего тура группы А в Осло завершилась со счётом 2:1 в пользу команды с Британских островов.

Шотландия с девятью очками возглавляет таблицу группы А. Норвегия (одно) располагается на третьей строчке.

Ранее Павел Погребняк ответил, похож ли он на форварда «Манчестер Сити» Холанда.