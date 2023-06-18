Норвежские болельщики освистали Холанда после матча квалификации Евро
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Как сообщает QEDaily, фанаты освистали Холанда после того, как футболист отказался раздать автографы и сделать с болельщиками фото.
Игра третьего тура группы А в Осло завершилась со счётом 2:1 в пользу команды с Британских островов.
Шотландия с девятью очками возглавляет таблицу группы А. Норвегия (одно) располагается на третьей строчке.
Ранее Павел Погребняк ответил, похож ли он на форварда «Манчестер Сити» Холанда.