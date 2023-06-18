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Хюлькенберг из-за штрафа потерял место на первой линии стартовой решётки Гран-при Канады

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Пилот Haas Нико Хюлькенберг потерял место на первой линии стартовой решётки Гран-при Канады.
Хюлькенберг из-за штрафа потерял место на первой линии стартовой решётки Гран-при Канады
  • Gettyimages.ru

Пресс-служба «Формулы-1» сообщает, что гонщик получил штраф в три позиции за превышение скорости под красными флагами в квалификации.

По итогам квалификации он показал второе время. Теперь же Хюлькенберг будет стартовать с пятой позиции.

Гонка девятого этапа чемпионата состоится 18 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1».

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