Медведева отказалась тренироваться после прилёта с Мальдив

Двукратная чемпионка в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что не вернётся к тренировкам после прилёта из отпуска на Мальдивских островах.

«Этот кружочек не будет начинаться со слов: «Врываемся в рабочие будни». Потому что я сегодня отдыхаю, завтра и послезавтра. А потом я лечу в Амстердам, возвращаюсь и тоже отдыхаю. У меня длительный отпуск, который я сама себе устроила», — заявила фигуристка в соцсетях.

Медведева провела отпуск на Мальдивах со своим молодым человеком — фигуристом Дмитрием Чигирёвым.

Евгения не выступает на соревнованиях с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее Медведева раскрыла интересный факт о своём молодом человеке.