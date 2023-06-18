В «Оренбурге» рассказали о ходе переговоров с Ярошиком

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о переговорах с чешским специалистом Иржи Ярошиком, который может возглавить команду после ухода Марцела Лички.

«Переговоры с ним продолжаются, всё идёт хорошо. Ждём, как всё решится с Личкой, тогда и объявим Ярошика. Всё должно срастись. Если Личка покинет клуб, то Ярошик встретит команду в Турции», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

По информации СМИ, «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за Личку.

Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ.

Ранее Андреев сообщил, когда назначат Иржи Ярошика главным тренером «Оренбурга».