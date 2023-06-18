Зритель выбежал на поле и поднял форварда сборной Португалии по футболу Роналду

Забавный инцидент произошёл во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года сборной Португалии с командой Боснии и Герцеговины.

Болельщик выбежал на поле и поднял португальского форварда Криштиану Роналду. Затем он повторил знаменитый жест экс-нападающего «Манчестер Юнайтед», которым он празднует забитые мячи.

Португалия разгромила Боснию в отборе на чемпионат Европы по футболу — 2024. Игра группы J на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Роберто Мартинеса.

Мячи забили Бернарду Силва (44-я минута), Бруну Фернандеш (77-я, 93-я).

Португалия с девятью очками лидирует в группе. Босния (три) располагается на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что гол Эрлинга Холанда не спас Норвегию от поражения в матче с Шотландией в отборе Евро-2024.