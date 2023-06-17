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Легкоатлетка Кнороз была готова показать высокий результат на стартах в Чебоксарах

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Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз призналась, что практически не удивлена победе на соревнованиях по лёгкой атлетике в Чебоксарах.
Легкоатлетка Кнороз была готова показать высокий результат на стартах в Чебоксарах
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund

«Ожидала, что могу показать высокий результат, но, по правде говоря, не сегодня. Было очень тяжело прыгать из-за внешних факторов. А результаты на предыдущих соревнованиях для меня не показатель — просто тогда я не была готова. Могла ли сегодня прыгнуть выше, если бы болельщиков на трибунах было больше? Однозначно, да! Зрители — наша главная поддержка во время соревнований. Они могут этого не осознавать, но для всех спортсменов очень важно, чтобы на нас смотрели и болели за нас», — заявила Кнороз RT.

23-летняя легкоатлетка на турнире в Чебоксарах победила с результатом 4,75 метра и выполнила квалификационный норматив на августовский чемпионат мира.

Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала «бредятиной» возможный допуск россиян к Олимпиаде в статусе беженцев.

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