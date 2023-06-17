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Самошников — о переходе в «Локомотив»: это новый этап в развитии, эмоции положительные

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Защитник «Локомотива» Илья Самошников рассказал о своём переходе в столичный клуб.
Самошников — о переходе в «Локомотив»: это новый этап в развитии, эмоции положительные
  • РИА Новости

«Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе... В Казани у меня всегда были хорошие отношения. После сезона все остались друзьями», — цитирует Самошникова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает пресс-служба клуба, Самошников подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года.

В прошедшем сезоне защитник забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за казанцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать хавбека «Оренбурга» Веру после срыва трансфера Коваленко.

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