Самошников — о переходе в «Локомотив»: это новый этап в развитии, эмоции положительные
- РИА Новости
«Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе... В Казани у меня всегда были хорошие отношения. После сезона все остались друзьями», — цитирует Самошникова «Спорт-Экспресс».
Как сообщает пресс-служба клуба, Самошников подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года.
В прошедшем сезоне защитник забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за казанцев во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать хавбека «Оренбурга» Веру после срыва трансфера Коваленко.