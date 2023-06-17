Агент: у Тюкавина нет никаких предложений из Европы

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о будущем своего клиента.

«Из Европы нет никаких предложений. Он отдыхает. Сейчас приедет, будет готовиться к сезону в «Динамо». У него действующий контракт. Он никуда не собирается уходить», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

20-летний форвард подписал контракт со столичным клубом в январе 2021 года. В сезоне-2022/23 спортсмен провёл за бело-голубых 38 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €7 млн.

Ранее сообщалось, что Тюкавин женился на дочери шестикратного победителя ЧМ по хоккею с мячом.