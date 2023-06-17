Мещеряков — о переходе Самошникова в «Локомотив»: тренер видит в нём потенциал для роста
- РИА Новости
«Если спортивный директор и главный тренер «Локомотива» взяли Самошникова, значит, видят в нём потенциал для роста. Мы, болельщики, за трансферы и команду не отвечаем. Для этого есть ответственные люди, всё остальное — разговоры», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».
Как сообщает пресс-служба клуба, Самошников подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года.
В прошедшем сезоне защитник забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за казанцев во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать хавбека «Оренбурга» Веру после срыва трансфера Коваленко.