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Мещеряков — о переходе Самошникова в «Локомотив»: тренер видит в нём потенциал для роста

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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил переход бывшего защитника «Рубина» Ильи Самошникова в столичный клуб.
Мещеряков — о переходе Самошникова в «Локомотив»: тренер видит в нём потенциал для роста
  • РИА Новости

«Если спортивный директор и главный тренер «Локомотива» взяли Самошникова, значит, видят в нём потенциал для роста. Мы, болельщики, за трансферы и команду не отвечаем. Для этого есть ответственные люди, всё остальное — разговоры», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает пресс-служба клуба, Самошников подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года.

В прошедшем сезоне защитник забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за казанцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать хавбека «Оренбурга» Веру после срыва трансфера Коваленко.

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