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Жиру поддержал армян Нагорного Карабаха, выставив на аукцион футболку Франции

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Нападающий «Милана» Оливье Жиру поддержал армян Нагорного Карабаха, выставив на аукцион футболку, в которой забил победный гол Англии на ЧМ-2022.
Жиру поддержал армян Нагорного Карабаха, выставив на аукцион футболку Франции
  • Gettyimages.ru

Средства от аукциона передадут христианским организациям для нужд армян, которые находятся в блокаде в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, сообщает благотворительная организация Espoir pour l’Arménie в соцсетях. 

Футболист также выразил поддержку преследуемым христианам по всему миру и христианам Армении.

Напомним, что блокада Нагорного Карабаха длится с 12 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье в ближайшее время покинет пост.

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