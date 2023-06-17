Жиру поддержал армян Нагорного Карабаха, выставив на аукцион футболку Франции

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поддержал армян Нагорного Карабаха, выставив на аукцион футболку, в которой забил победный гол Англии на ЧМ-2022.

Средства от аукциона передадут христианским организациям для нужд армян, которые находятся в блокаде в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, сообщает благотворительная организация Espoir pour l’Arménie в соцсетях.

Футболист также выразил поддержку преследуемым христианам по всему миру и христианам Армении.

Напомним, что блокада Нагорного Карабаха длится с 12 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье в ближайшее время покинет пост.