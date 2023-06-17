Жиру поддержал армян Нагорного Карабаха, выставив на аукцион футболку Франции
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Средства от аукциона передадут христианским организациям для нужд армян, которые находятся в блокаде в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, сообщает благотворительная организация Espoir pour l’Arménie в соцсетях.
Футболист также выразил поддержку преследуемым христианам по всему миру и христианам Армении.
Напомним, что блокада Нагорного Карабаха длится с 12 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье в ближайшее время покинет пост.