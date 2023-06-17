Команда погибшего велогонщика Медера снялась с соревнований в Швейцарии

Команда Bahrain Victorious снялась с оставшихся этапов многодневки «Тур Швейцарии» в связи с гибелью велогонщика Джино Медера.

«После трагической гибели Джино Медера команда Bahrain Victorious приняла решение отказаться от участия в «туре Швейцарии», — говорится в заявлении команды в Twitter.

Спортсмен сошёл с дороги и упал в ущелье. Он был найден без сознания в воде и реанимирован на месте медицинским персоналом, а затем доставлен по воздуху в больницу города Кур.

О гибели 26-летнего велогонщика сообщила команда Bahrain-Victorious.

Ранее «Амур» вывел из обращения 14-й номер, под которым выступал Дмитрий Тарасов.