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Команда погибшего велогонщика Медера снялась с соревнований в Швейцарии

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Команда Bahrain Victorious снялась с оставшихся этапов многодневки «Тур Швейцарии» в связи с гибелью велогонщика Джино Медера.
Команда погибшего велогонщика Медера снялась с соревнований в Швейцарии
  • Gettyimages.ru

«После трагической гибели Джино Медера команда Bahrain Victorious приняла решение отказаться от участия в «туре Швейцарии», — говорится в заявлении команды в Twitter.

Спортсмен сошёл с дороги и упал в ущелье. Он был найден без сознания в воде и реанимирован на месте медицинским персоналом, а затем доставлен по воздуху в больницу города Кур.

О гибели 26-летнего велогонщика сообщила команда Bahrain-Victorious.

Ранее «Амур» вывел из обращения 14-й номер, под которым выступал Дмитрий Тарасов.

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