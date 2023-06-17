Команда погибшего велогонщика Медера снялась с соревнований в Швейцарии
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«После трагической гибели Джино Медера команда Bahrain Victorious приняла решение отказаться от участия в «туре Швейцарии», — говорится в заявлении команды в Twitter.
Спортсмен сошёл с дороги и упал в ущелье. Он был найден без сознания в воде и реанимирован на месте медицинским персоналом, а затем доставлен по воздуху в больницу города Кур.
О гибели 26-летнего велогонщика сообщила команда Bahrain-Victorious.
Ранее «Амур» вывел из обращения 14-й номер, под которым выступал Дмитрий Тарасов.