«Амур» вывел из обращения номер умершего экс-капитана Тарасова

«Амур» вывел из обращения 14-й номер, под которым выступал Дмитрий Тарасов.

«С этого сезона номер 14 запрещено использовать игрокам для выступления в КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы в социальных сетях.

О смерти Тарасова стало известно 15 июня. Ему было 44 года.

Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Хоккеист в разные периоды карьеры выступал за «Амур», «Сибирь» и «Салават Юлаев».

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист «Авангарда» Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни.