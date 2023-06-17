«Амур» вывел из обращения номер умершего экс-капитана Тарасова
- Gettyimages.ru
«С этого сезона номер 14 запрещено использовать игрокам для выступления в КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы в социальных сетях.
О смерти Тарасова стало известно 15 июня. Ему было 44 года.
Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Хоккеист в разные периоды карьеры выступал за «Амур», «Сибирь» и «Салават Юлаев».
Ранее сообщалось, что бывший хоккеист «Авангарда» Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни.