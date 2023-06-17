Губернатор Калининградской области назвал цель «Балтики» на следующий сезон РПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что перед футбольным клубом «Балтика» поставлена задача сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.

«Всем хочется повторять путь «Оренбурга». Помимо финансовых вопросов, всё-таки есть очень серьёзные подходы в том, как они работали на трансферах, в плане стратегии тренерского штаба. Будем стараться повторить их путь», — цитирует Алиханова «Спорт-Экспресс».

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича по итогам минувшего сезона в Первой лиге вышла в элитный дивизион чемпионата России.

Ранее гендиректор «Балтики» рассказал, чем его удивил Игнашевич.







