Англия разгромила Мальту в квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года
Игра третьего тура группы С завершилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Гарета Саутгейта.
Мячи забили Трент Александер-Арнольд (28-я минута), Гарри Кейн (31-я, пенальти), Каллум Уилсон (83-я, пенальти). Фердинандо Апап (девятая) отметился автоголом.
Англия с девятью очками лидирует в группе С. Мальта (ноль) располагается на последнем месте.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Финляндия — Словения — 2:0,
Андорра — Швейцария — 1:2,
Белоруссия — Израиль — 1:2,
Гибралтар — Франция — 0:3,
Греция — Ирландия — 2:1,
Дания — Северная Ирландия — 1:0,
Косово — Румыния — 0:0,
Латвия — Турция — 2:3,
Сан-Марино — Казахстан — 0:3,
Северная Македония — Украина — 2:3,
Уэльс — Армения — 2:4.
Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.