Англия разгромила Мальту в квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года

Сборная Англии в гостях нанесла разгромное поражение команде Мальты в матче группового этапа квалификационного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Игра третьего тура группы С завершилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Гарета Саутгейта.

Мячи забили Трент Александер-Арнольд (28-я минута), Гарри Кейн (31-я, пенальти), Каллум Уилсон (83-я, пенальти). Фердинандо Апап (девятая) отметился автоголом.

Англия с девятью очками лидирует в группе С. Мальта (ноль) располагается на последнем месте.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Финляндия — Словения — 2:0,

Андорра — Швейцария — 1:2,

Белоруссия — Израиль — 1:2,

Гибралтар — Франция — 0:3,

Греция — Ирландия — 2:1,

Дания — Северная Ирландия — 1:0,

Косово — Румыния — 0:0,

Латвия — Турция — 2:3,

Сан-Марино — Казахстан — 0:3,

Северная Македония — Украина — 2:3,

Уэльс — Армения — 2:4.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.