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«РБ Спорт»: Аршавин покинет «Зенит» в начале июля

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин может в скором времени уйти из петербургского клуба. 
«РБ Спорт»: Аршавин покинет «Зенит» в начале июля
  • globallookpress.com

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008 года покинет свой пост 1 июля, сообщает «РБ Спорт».

Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам. Экс-нападающий сборной России работает в «Зените» с 2019 года.  

Сине-бело-голубые в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что сине-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейскими клубами.

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