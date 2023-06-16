«РБ Спорт»: Аршавин покинет «Зенит» в начале июля
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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008 года покинет свой пост 1 июля, сообщает «РБ Спорт».
Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам. Экс-нападающий сборной России работает в «Зените» с 2019 года.
Сине-бело-голубые в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России.
Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что сине-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейскими клубами.