«РБ Спорт»: «Торпедо» выкупило у «Краснодара» нападающего Манелова

Московское «Торпедо» выкупило нападающего Ираклия Манелова у «Краснодара».

Как сообщает «РБ Спорт», 20-летний футболист заключил с автозаводцами трёхлетний контракт.

Вторую часть сезона-2022/23 Манелов провёл на правах аренды в тульском «Арсенале». Всего в завершившемся сезоне Ираклий провёл 24 матча в Первой лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

В девяти матчах сезона Российской премьер-лиги не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник Евгений Чернов расторгнет соглашение с «Краснодаром» и подпишет полноценный контракт с «Ростовом».