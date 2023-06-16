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«РБ Спорт»: «Торпедо» выкупило у «Краснодара» нападающего Манелова

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Московское «Торпедо» выкупило нападающего Ираклия Манелова у «Краснодара».
«РБ Спорт»: «Торпедо» выкупило у «Краснодара» нападающего Манелова
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», 20-летний футболист заключил с автозаводцами трёхлетний контракт.

Вторую часть сезона-2022/23 Манелов провёл на правах аренды в тульском «Арсенале». Всего в завершившемся сезоне Ираклий провёл 24 матча в Первой лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

В девяти матчах сезона Российской премьер-лиги не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник Евгений Чернов расторгнет соглашение с «Краснодаром» и подпишет полноценный контракт с «Ростовом».

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