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Митрофанов заявил, что РФС не видит оснований для пересмотра лимита на легионеров

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном пересмотре лимита на легионеров.
Митрофанов заявил, что РФС не видит оснований для пересмотра лимита на легионеров
  • РИА Новости

«Не видим оснований для его пересмотра. Наличие в РПЛ легионеров — это ещё и возможность показать всему мировому футбольному сообществу свою открытость и уровень национального чемпионата», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Он также отметил, лимит на легионеров не является обязательством включения в заявку того или иного количества иностранцев.

С сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует новый лимит на легионеров, позволяющий клубам иметь не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми на поле.

Ранее Митрофанов заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) боялась негативной реакции на проведение международного товарищеского матча в России.

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