Митрофанов заявил, что РФС не видит оснований для пересмотра лимита на легионеров
- РИА Новости
«Не видим оснований для его пересмотра. Наличие в РПЛ легионеров — это ещё и возможность показать всему мировому футбольному сообществу свою открытость и уровень национального чемпионата», — цитирует Митрофанова РИА Новости.
Он также отметил, лимит на легионеров не является обязательством включения в заявку того или иного количества иностранцев.
С сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует новый лимит на легионеров, позволяющий клубам иметь не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми на поле.
Ранее Митрофанов заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) боялась негативной реакции на проведение международного товарищеского матча в России.