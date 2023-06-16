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Путин призвал увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности России

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Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

RT ведёт прямую трансляцию.

«Естественно, что дополнительные средства потребовали и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны», — заявил Путин.

Он отметил, что это решение оправдывает себя с экономической точки зрения.

Ранее Путин заявил, что его выступление на ПМЭФ будет посвящено развитию России.

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