Тьяго Силва — об игре в России: это был один из худших периодов в моей жизни

Бразильский защитник «Челси» Тьяго Силва вспомнил о периоде, когда он выступал в России.

«Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я снова играть в футбол. Я перешёл в «Динамо», во время предсезонной подготовки мне стало очень плохо. После некоторых анализов врачи выявили сильно прогрессирующий туберкулёз», — цитирует Силву сайт «Челси».

Он добавил, что ему хотели провести операцию на лёгком в России. По его словам, после хирургического вмешательства он знал, что не сможет больше никогда играть в футбол.

Футболист подписал контракт с «Динамо» в 2005 году. Силва не сыграл ни одного матча в России, потому что вскоре заболел туберкулёзом. Он провёл в больнице шесть месяцев под наблюдением клубных врачей.

Ранее сообщалось, что «Челси» продлил контракт с 38-летним Силвой.