Daily Mail: Хэмилтон требует от Mercedes пятилетний контракт на $320 млн

Стали известны условия, при которых семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон готов подписать новый контракт с Mercedes.

По информации Daily Mail, пилот согласен лишь на пятилетний контракт с командой, заработав при этом $320 млн. Отмечается, что британец хочет участвовать в чемпионате до 43 лет, поэтому не согласен на однолетнее соглашение.

Mercedes в настоящий момент пытается договориться со вторым гонщиком команды Джорджем Расселлом, который не хочет в течение пяти лет находиться в тени Хэмилтона.

Британец выступает за Mercedes с 2013 года. Он является семикратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее Расселл заявил, что ему без разницы, останется ли Хэмилтон в Mercedes или нет.