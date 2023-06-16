Daily Mail: Хэмилтон требует от Mercedes пятилетний контракт на $320 млн
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По информации Daily Mail, пилот согласен лишь на пятилетний контракт с командой, заработав при этом $320 млн. Отмечается, что британец хочет участвовать в чемпионате до 43 лет, поэтому не согласен на однолетнее соглашение.
Mercedes в настоящий момент пытается договориться со вторым гонщиком команды Джорджем Расселлом, который не хочет в течение пяти лет находиться в тени Хэмилтона.
Британец выступает за Mercedes с 2013 года. Он является семикратным чемпионом «Формулы-1».
Ранее Расселл заявил, что ему без разницы, останется ли Хэмилтон в Mercedes или нет.