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Президент Украинской ассоциации футбола Павелко арестован на 60 суток

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован.
Президент Украинской ассоциации футбола Павелко арестован на 60 суток
  • Gettyimages.ru

Павелко проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в УАФ. Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа.

Решение касается дела о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Напомним, что Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал Павелко на два месяца, однако он вышел на свободу под залог в размере $270 тыс.

Ранее сообщалось, что суд отстранил на месяц от должности главу Украинской ассоциации футбола.

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