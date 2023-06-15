Комментатор Фёдоров решил покинуть телевидение ради работы тренером ХК «Чайка»

Руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Фёдоров сообщил, что принял решение покинуть свой пост и перейти на работу помощника главного тренера клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Чайка».

«В последние годы я уже практически не комментировал, готовился к тренерской работе и понимал, что в репортаже можно как-то непроизвольно задеть тренеров, и здесь должна быть профессиональная этика», — цитирует Фёдорова ТАСС.

Известный спортивный комментатор подчеркнул, что работу на КХЛ ТВ полностью оставляет. По словам Фёдорова, он подписал контракт с «Чайкой», которая находится в системе нижегородского «Торпедо», на один год.

«Мы с генеральным менеджером «Торпедо» Максимом Гафуровым о такой возможности разговаривали давно, но, естественно, нельзя было заходить в команду по ходу сезона, так как там был давно сформированный и устоявшийся тренерский штаб», — добавил Фёдоров.

«Чайка» по итогам регулярного чемпионата МХЛ сезона-2022/23 заняла второе место в турнирной таблице, с равным количеством очков уступив по дополнительным показателям «Омским Ястребам». В финальной серии плей-офф нижегородский коллектив обыграл всё ту же команду из Сибири (4-2).

Фёдоров в течение 29 лет работал спортивным комментатором на телевидении.