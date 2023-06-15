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Майоров: Федотов не готов к переезду в «Филадельфию» — ему нужно оставаться в ЦСКА

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров назвал причины, по которым голкиперу ЦСКА Ивану Федотову, проходящему службу в российской армии, не стоит продолжать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Майоров: Федотов не готов к переезду в «Филадельфию» — ему нужно оставаться в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Иван Федотов в данный момент не готов переезжать в НХЛ. Это однозначно. Целый год у него не было возможности спокойно тренироваться, тем более играть. Сейчас Федотов очень далёк от формы, в которой он находился до службы в армии.

Поэтому «Филадельфии» не стоит обольщаться. Сейчас это уже не тот Федотов, которого они подписывали. И, продлив с Иваном контракт, они идут на большой риск. Парню будет сложно заиграть на таком серьёзном уровне после армии. Ему нужно оставаться в ЦСКА и восстанавливать то, что было упущено. Только после этого можно думать про НХЛ», — заявил Майоров RT.

Ранее Майоров ответил на обвинения Шемберга в адрес КХЛ о разрушении европейского хоккея.

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