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Газзаев: Жиркову стоит начать тренерский путь с ДЮСШ

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что нужно экс-игроку сборной России Юрию Жиркову, чтобы стать профессиональным футбольным тренером.
Газзаев: Жиркову стоит начать тренерский путь с ДЮСШ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«У каждого начинающего тренера должны быть поставлены высокие цели. Иначе тогда зачем становиться тренером, если не думать о том, что ты будешь работать в одном из больших клубов России или Европы. Всегда нужно перед собой ставить только большие цели.

Но для начала Юрию следует начать или с детской спортивной школы, или же с команд второй и первой лиг, чтобы наработать для себя определённую линию. Мне кажется, нужно идти по такому пути. Потому что набор опыта на данном этапе очень важен. Много примеров, когда наши начинающие специалисты сразу брали большие клубы, но у них ничего не получалось. Поэтому к этой профессии нужно подходить основательно», — заявил Газзаев RT.

Ранее Газзаев назвал причины, по которым экс-футболист сборной России Юрий Жирков может стать успешным футбольным тренером. 

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