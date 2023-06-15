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Газзаев: Жирков обладает всеми необходимыми тренерскими качествами

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал причины, по которым экс-футболист сборной России Юрий Жирков может стать успешным футбольным тренером.
Газзаев: Жирков обладает всеми необходимыми тренерскими качествами
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Чтобы стать большим тренером, для начала нужно забыть, что ты футболист. На это влияет в первую очередь психологический аспект. Юрий Жирков на протяжении всей своей карьеры демонстрировал очень высокий уровень мастерства, профессионализма. Именно поэтому он играл в футбол до 38 лет. У него всё впереди.

Ещё важно отметить, что Юрий является игроком атаки. И если проанализировать, то в большинстве своём хорошими тренерами становятся как раз игроки атаки. Это атакующие полузащитники, нападающие. В пример можно привести многих великих тренеров. Не буду приводить конкретные примеры: их слишком много.

Так что у Юрия есть все необходимые качества, чтобы стать тренером. Он всегда очень ответственно подходил к каждому занятию, к каждому матчу. Поэтому я хочу пожелать ему творческих успехов. Хочу, чтобы Юрий Жирков стал настоящим профессиональным тренером», — сказал Газзаев RT.

Ранее Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола.

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