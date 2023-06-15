РФС подписал контракт с новым экипировщиком сборной России по футболу
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, новым экипировщиком стала компания Jögel. Соглашение рассчитано до 2026 года.
1 марта руководство компании по производству спортивной одежды adidas приняло решение приостановить сотрудничество с РФС. Бренд являлся официальным техническим партнёром союза и предоставлял экипировку для всех сборных России с 2008 года.
Контракт РФС с adidas должен был действовать до 2026 года.
Ранее Дюков заявил, что сборная России по футболу получит от нового экипировщика эксклюзивную форму.