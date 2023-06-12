Дюков заявил, что сборная России по футболу получит от нового экипировщика эксклюзивную форму

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о новой форме для национальной команды от нового экипировщика.

«Что касается сентября, мы играем в форме нашего предыдущего технического партнёра. А имя нового технического партнёра будет объявлено во время ПМЭФ. Да, конечно, это будет эксклюзивный дизайн», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

1 марта руководство компании по производству спортивной одежды adidas приняло решение приостановить сотрудничество с РФС. Бренд являлся официальным техническим партнёром союза и предоставлял экипировку для всех сборных России с 2008 года. Контракт РФС с adidas должен был действовать до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Jögel может стать официальным техническим партнёром РФС.