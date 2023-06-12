Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дюков заявил, что сборная России по футболу получит от нового экипировщика эксклюзивную форму

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о новой форме для национальной команды от нового экипировщика.
Дюков заявил, что сборная России по футболу получит от нового экипировщика эксклюзивную форму
  • РИА Новости

«Что касается сентября, мы играем в форме нашего предыдущего технического партнёра. А имя нового технического партнёра будет объявлено во время ПМЭФ. Да, конечно, это будет эксклюзивный дизайн», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

1 марта руководство компании по производству спортивной одежды adidas приняло решение приостановить сотрудничество с РФС. Бренд являлся официальным техническим партнёром союза и предоставлял экипировку для всех сборных России с 2008 года. Контракт РФС с adidas должен был действовать до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Jögel может стать официальным техническим партнёром РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить