Ромеро пропустил пресс-конференцию перед боем с Немковым из-за страха высоты

Кубинский боец Йоэль Ромеро пропустил пресс‑конференцию накануне боя с россиянином Вадимом Немковым.

«Попасть внутрь этого здания — это тот бой, который я не выиграю, я знаю это. Я не пошёл бы туда, если бы там даже были мои дети. Я с ними не смог бы подняться и на колесо обозрения», — заявил боец на пресс-конференции через Zoom.

Мероприятие состоялось на 99‑м этаже небоскрёба «Уиллис-тауэр» в Чикаго (США).

Поединок между Немковым и Ромеро состоится 16 июня в рамках турнира Bellator 297. Изначально бой должен был пройти 4 февраля в Лос-Анджелесе, но Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Ранее Вадим Немков высказался о переносе боя с Йоэлем Ромеро.