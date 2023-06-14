Немков: я счастлив, что бой против Ромеро был перенесён

Российский боец, чемпион мира Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о бое с кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Я на самом деле счастлив, что бой был перенесён и состоится только в пятницу. Потому что я дрался в середине ноября, и перерыв между боями был слишком коротким. Так что сейчас у меня было больше времени, чтобы подготовиться должным образом», — приводит слова Немкова MMA Junkie.

Поединок между Немковым и Ромеро состоится 16 июня в Чикаго в рамках турнира Bellator 297.

Изначально бой должен был пройти 4 февраля в Лос-Анджелесе, но Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Последний свой поединок россиянин провёл в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона. Бой завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе.

Ранее Немков сообщил, что отказался от контракта с UFC.