The Guardian: «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи покупки Кейна

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Guardian, клуб решил не делать официальное предложение о приобретении игрока из-за отказа владельца «Тоттенхэма» Дэниела Леви продать его манкунианцам. Между клубами не будет переговоров о трансфере Кейна.

В нынешнем сезоне англичанин забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кейн не перейдёт в «Реал».