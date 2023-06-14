The Telegraph: «Челси» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере €45 млн за Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может не перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, руководство лондонского клуба стоит перед выбором — снизить ценник на игрока или расстаться с хавбеком следующим летом бесплатно.

По информации The Guardian, «Челси» запросит у МЮ за трансфер Маунта почти €70 млн.

В текущем сезоне Маунт провёл за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Кай Хаверц входит в шорт-лист «Реала».