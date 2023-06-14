Metaratings: «Спартак» ищет замену Эшуорту

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в ближайшее время может покинуть клуб.

Как сообщает Metaratings.ru, это произойдёт в том случае, если клубу удастся договориться с новым кандидатом на данный пост в ближайшее время.

Эшуорт был назначен спортивным директором красно-белых в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове», «Брайтоне» и других клубах.

По итогам сезона «Спартак» набрал 54 очка и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе Мележикова.