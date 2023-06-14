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Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Гланс умер в возрасте 66 лет

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Американский легкоатлет и тренер Харви Гланс скончался в возрасте 66 лет.
Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Гланс умер в возрасте 66 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Graham Bezant

Как сообщается на официальном сайте Федерации лёгкой атлетики США, Гланс скончался после перенесённого ранее сердечного приступа.

Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр 1976 года в эстафете 4 по 100 метров, в той же дисциплине он становился чемпионом мира в 1987 году. На его счету также две золотые и одна серебряная медаль Панамериканских игр и золото Кубка мира.

Ранее Моргунов и Кнороз стали вторыми в прыжках с шестом на легкоатлетическом турнире в Твери.

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