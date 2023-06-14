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Колосков — об участии клубов с новых территорий в российских лигах: рассуждать о сроках пока сложно

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал участие клубов с новых территорий в российских лигах.
Колосков — об участии клубов с новых территорий в российских лигах: рассуждать о сроках пока сложно
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Отношение УЕФА и ФИФА к желанию «горняков» играть в России — другой вопрос. Это нас уже не касается. Главное — сам факт. Только представьте, какой это будет праздник для Донбасса. Нельзя забывать и про другие новые регионы, например Луганскую область. Местная «Заря» ведь в своё время выигрывала чемпионат СССР, а «Шахтёр» брал Кубок страны. Там везде богатые футбольные традиции. Хорошие команды были и в Запорожье, и в Херсоне. Как говорится, добро пожаловать! Но, понятное дело, рассуждать о сроках пока сложно. Для начала должны закончиться боевые действия», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков высказался о возможном выступлении «Шахтёра» в чемпионате России.

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