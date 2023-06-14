Мостовой заявил, что не отказался бы от работы в штабе Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что был бы не против работать в структуре московского клуба.

«Чтобы в «Спартаке» что-то поменялось в футбольном плане, нужно приглашать в руководство клуба людей из этого вида спорта. А вместо этого они нанимают людей с большими деньгами по типу Евгения Мележикова и Вадима Андреева. Кого можно пригласить из футбольного мира? Мостового, например. Уверен, он бы не затерялся в тренерском штабе. Только вряд ли Гильермо Абаскаль меня позовёт к себе в команду. У него там свои друзья. Но я был бы не против», — сказал Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал новость о возможной отставке генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова.