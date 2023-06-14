Мостовой — о возможной отставке Мележикова: от перестановки слагаемых сумма не меняется

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о возможной отставке генерального директора красно-белых Евгения Мележикова.

«В «Спартаке» порой всё так быстро меняется, что трудно уследить за процессом. Сейчас все пишут об отставке Евгения Мележикова. Вместо него придёт другой. Поверьте, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Хуже в красно-белом клубе точно не станет — и лучше, мне кажется, тоже.



Вот ушёл Леонид Федун. Разве что-то поменялось? Я думаю, нет. Команда как была на втором или третьем месте, так и заканчивает на этих местах. Так что изменений после ухода Мележикова не будет. Всё как было хорошо, так и останется. Зарплаты выплачивают вовремя, клуб уважают — что ещё нужно? Наверное, только прибавить в футбольном плане», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой рассказал, где хотел бы пройти стажировку для получения тренерской лицензии.