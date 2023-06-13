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Мостовой отказался ехать на стажировку к Карпину

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал, где хотел бы пройти стажировку для получения тренерской лицензии.
Мостовой отказался ехать на стажировку к Карпину
  • РИА Новости

«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никах отношений — было бы странно идти именно к нему. И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе», — цитирует Мостового Sport24.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что может принять Мостового на стажировку.

Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза (РФС) по специальной программе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

Футболист выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.

Ранее Мостовой заявил, что согласился бы тренировать московское «Динамо», если бы поступило приглашение.

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