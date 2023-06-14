Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Внука гангстера дисквалифицировали после скандального боя с Мейвезером

Короткая ссылка
Американский боксёр Флойд Мейвезер — младший провёл выставочный поединок с внуком известного гангстера Джоном Готти.
Внука гангстера дисквалифицировали после скандального боя с Мейвезером
  • Gettyimages.ru
  • © Zac Goodwin - PA Images

Атлетическая комиссия штата Флорида дисквалифицировала Джона Готти III на шесть месяцев по итогам поединка. Он проигнорировал решение рефери остановить бой, что привело к беспорядкам на ринге.

Поединок был прерван по ходу шестого раунда, после чего Готти напал на спортсмена. Инцидент перерос в драку между командами главных действующих лиц.

Ранее сообщалось, что выставочный поединок Мейвезера закончился потасовкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить