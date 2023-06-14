Внука гангстера дисквалифицировали после скандального боя с Мейвезером

Американский боксёр Флойд Мейвезер — младший провёл выставочный поединок с внуком известного гангстера Джоном Готти.

Атлетическая комиссия штата Флорида дисквалифицировала Джона Готти III на шесть месяцев по итогам поединка. Он проигнорировал решение рефери остановить бой, что привело к беспорядкам на ринге.

Поединок был прерван по ходу шестого раунда, после чего Готти напал на спортсмена. Инцидент перерос в драку между командами главных действующих лиц.

Ранее сообщалось, что выставочный поединок Мейвезера закончился потасовкой.