Внука гангстера дисквалифицировали после скандального боя с Мейвезером
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Атлетическая комиссия штата Флорида дисквалифицировала Джона Готти III на шесть месяцев по итогам поединка. Он проигнорировал решение рефери остановить бой, что привело к беспорядкам на ринге.
Поединок был прерван по ходу шестого раунда, после чего Готти напал на спортсмена. Инцидент перерос в драку между командами главных действующих лиц.
Ранее сообщалось, что выставочный поединок Мейвезера закончился потасовкой.