Le Parisien: Мбаппе намерен перейти только в «Реал» из-за ухода Бензема из клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал».

По информации Le Parisien, игрок намерен перейти только в мадридский клуб. На его решение повлиял уход Карима Бензема в саудовский «Аль-Иттихад».

13 июня Мбаппе заявил о том, что не будет активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года.

Парижский клуб стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Флорентино Перес заявил, что «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году.