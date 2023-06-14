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Валентина Шевченко усомнилась в человеческих качествах Нуньес

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Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женской наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко усомнилась в человеческих качествах бразильянки Аманды Нуньес.

«Мне кажется, что Аманда пытается всех принизить и лишить уважения, которое они заслуживают. Будучи профессионалом, будучи мастером боевых искусств, вы должны отдавать должное всем. Похоже, она не очень хорошая», — цитирует Шевченко CBS Sports.

11 июня Нуньес после победы над мексиканкой Ирэн Альданой в рамках главного поединка турнира UFC 289 в Ванкувере (Канада) объявила о завершении карьеры.  35-летняя бразильянка сохранила чемпионский пояс в наилегчайшем весе. На её счету 23 победы и пять поражений.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил о готовности подняться в полусредний дивизион и провести поединок против обладателя пояса Леона Эдвардса.

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