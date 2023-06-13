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Дзагоев: Рахимов хочет, чтобы я остался в «Рубине»

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Российский полузащитник Алан Дзагоев сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы он остался в клубе.

«Мы общались с руководством ещё до отпуска — мне сказали, что дадут ответ по поводу продления. С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался. В принципе, он сказал об этом и руководству. Что будет дальше, мне неизвестно», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

«Рубин» вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета. В сезоне-2022/23 Дзагоев сыграл в 20 матчах команды, забил три мяча и сделал две результативные передачи. Контракт хавбека с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1,00 млн.

Ранее спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил, что контракт с Дзагоевым истёк.

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