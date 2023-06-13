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Авербух рассказал о поставленной программе для Ветлугина

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Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о программах фигуриста Матвея Ветлугина к новому сезону.

«Первая часть — драматическая, насыщенная, с характерным взаимоотношением, это короткая программа, её поставил Матвей вместе со своим хореографом в Санкт‑Петербурге. Произвольная — продолжение этих отношений, двухсерийная композиция», — цитирует Авербуха «Матч ТВ»

Он также отметил, что основная идея программ — взаимоотношения между мужчиной и женщиной.  

19-летний Ветлугин является бронзовым призёром финала Кубка России — 2022. Также спортсмен выступал на турнире шоу-программ «Русский вызов». Фигурист катал в образах Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Судьи оценили выступление на 14,91 балла.

Ранее Авербух поделился мнением о теме для ритм-танца в сезоне-2023/24.

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