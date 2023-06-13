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Карацев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте в парном разряде

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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте в парном разряде.

Дуэт россиянина и чеха Иржи Лехечки потерпел поражение от австрийцев Александра Эрлера и Лукаса Мидлера со счётом 6:3, 6:7 7:10. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

13 июня Карацев оформил выход во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Штутгарте, обыграв Корентена Муте в трёх сетах со счётом 7:6, 6:7, 7:6 за 3 часа 10 минут.

Ранее семикратная победительница турниров серии Большого шлема Винус Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в нидерландском Хертогенбосхе.

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