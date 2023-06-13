Клубы РПЛ примут новых членов организации на общем собрании 16 июня

Российская премьер-лига (РПЛ) примет новых членов организации на общем собрании клубов 16 июня.

На собрании пройдёт проведение итогов сезона, исключение из состава подмосковных «Химок» и столичного «Торпедо», а также принятие в элитный дивизион казанского «Рубина» и калининградской «Балтики».

Также в повестке собрания ожидается утверждение регламента РПЛ, выбор игровых мячей на новый сезон чемпионата России и партнёра для предоставления клубам РПЛ общей и продвинутой статистики.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о культурной программе в рамках ретроматча с участием бывших игроков «Зенита» и сборной России.