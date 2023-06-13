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Нападающий Полоз покинул «Ростов»

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«Ростов» объявил об уходе нападающего Дмитрия Полоза.
Нападающий Полоз покинул «Ростов»
  • РИА Новости

«Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды. Коллектив желает Диме удачи», — говорится на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним футболистом истекло по завершении сезона-2022/23.

Футболист выступал за ростовскую команду с 2012 по 2017 год и затем вернулся в клуб в 2020 году. Всего форвард провёл за клуб 242 матча и забил 58 мячей.

В составе «Ростова» Полоз становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14, а также обладателем серебряных медалей чемпионата страны в сезоне-2015/16.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему команда в последнем туре крупно проиграла ЦСКА.

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