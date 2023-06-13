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Карпин объяснил, почему «Ростов» в последнем туре крупно проиграл ЦСКА

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на разгромное поражение своей команды в 30-м туре чемпионата России с ЦСКА.
Карпин объяснил, почему «Ростов» в последнем туре крупно проиграл ЦСКА
  • РИА Новости

«Совпадение всего. Но даже с травмами, усталостью и карточками мы точно должны были сыграть лучше. Первый гол привезли сами себе. А потом был неоднозначный пенальти. Выкурил пачку сигарет после игры», — цитирует Карпина Sport24.

Игра между командами завершилась со счётом 4:1. Из-за поражения ростовская команда лишилась шансов на попадание в топ-3 по итогам сезона, заняв четвёртое место.

Ранее Карпин включил Семака, Федотова и Абаскаля в тройку лучших тренеров РПЛ сезона-2022/23.

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