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Мбаппе сообщил, что не будет продлевать контракт с ПСЖ

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе дал понять, что не намерен продлевать контракт с клубом из столицы Франции.
Мбаппе сообщил, что не будет продлевать контракт с ПСЖ
  • Gettyimages.ru

«Руководство клуба, ответственное за продление соглашения, было проинформировано 15 июля 2022-го о решении не продлевать действие контракта после 2024 года. Письмо стало подтверждением того, что уже было устно обговорено ранее», — цитирует Мбаппе AFP.

12 июня стало известно, что Мбаппе отправил письмо клубу о решении не активировать опцию продления контракта до 2025 года.

Парижский клуб стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Флорентино Перес заявил, что «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году.

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