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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Ширко попал в реанимацию

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Член комитета ветеранов столичного «Спартака» Александр Хаджи рассказал о самочувствии попавшего в больницу бывшего форварда московской команды Александра Ширко.
Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Ширко попал в реанимацию
  • РИА Новости

«У него была аритмия, ему уже все медицинские процедуры провели, завтра его в общую палату переведут. Пока в реанимации находится, никакой угрозы жизни нет, всё нормально», — цитирует Хаджи РИА Новости.

46-летний Ширко является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе «Спартака». В 127 матчах за красно-белых он забил 40 мячей, за сборную России в шести играх — один.

Ранее Хаджи рассказал, когда из больницы выпишут экс-футболиста красно-белых Юрия Гаврилова.

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